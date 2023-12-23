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Çağlar Söyüncü 4 dakikada kırmızı kart gördü, Atletico Madrid kazandı

Çağlar Söyüncü 4 dakikada kırmızı kart gördü, Atletico Madrid kazandı

Atletico Madrid, erteleme maçında sahasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Madrid'de maça yedek başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 66. dakikada oyuna girdi ve 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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İspanya LaLiga'nın 4. hafta erteleme maçında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Quique Sanchez Flores'in çalıştırdığı Sevilla karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Atletico Madrid 1-0'lık skorla kazandı. Madrid ekibine galibiyeti getiren golü ise 46. dakikada Marcos Llorente kaydetti.

Çağlar, 4 dakikada kırmızı kart gördü

Atletico Madrid'de maça yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 66. dakikada Koke'nin yerinde oyuna girdi ve 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Çağlar, Ocampos'a yaptığı faulün ardından VAR kararı sonrasında oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Sevilla 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Sevilla evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

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