Hatay Payas'taki deprem konutları şubatta teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Payas ilçesinde 1351 konut ile 36 dükkan inşaatında çalışmaların yüzde 71'i tamamlandı. Konut ve dükkanların şubatta hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

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Türkiye, 6 Şubat'ta felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği şehirlerimizden biri de Hatay'dı.

Meydana gelen yıkıntıların ardından hızla harekete geçen ekipler evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için kolları sıvadı.

Başlatılan çalışmalar çerçevesinde Hatay'ın 33 farklı noktasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından deprem konutu inşa ediliyor.

Payas'taki deprem konutları ve dükkanlar şubatta teslim edilecek

Bu kapsamda Payas ilçesinin Çağlalık Mahallesi'nde 6 Mart'ta temeli atılan 1351 konut ve 36 dükkanın inşası hızla yükseliyor.

Çok sayıda blokun kaba inşaatının tamamlandığı alan, dronla havadan görüntülendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde il genelinde 80 bin 325 binanın ya yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını söyledi.

"Açta ve açıkta hiçbir insan bırakılmayacak" anlayışıyla şehrin birçok noktasında deprem konutlarının yükseldiğini ifade eden Masatlı, Payas'taki çalışmaların da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Payas'taki deprem konutlarının iki etaptan oluştuğunu anlatan Masatlı, "Çağlalık Mahallemizde 1351 konut ve 36 dükkanın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Payas TOKİ konutlarımızda şu an itibarıyla fiziki gerçekleşmemiz yüzde 71 düzeyindedir. İnşallah şubat itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesini öngörmekteyiz. O gün de o mutluluğu beraber yaşayacağız" dedi.