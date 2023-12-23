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Abdullah Avcı: Gelişmek kolay olmuyor! Yeterli değiliz

Abdullah Avcı: Gelişmek kolay olmuyor! Yeterli değiliz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Gelişmek kolay olmuyor. Geçen haftalardan daha iyisini yaptık ama yeterli değil." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde: 

"Bu yaşananlar canımızı sıkıyor"

"Maçtan önce de konuştuk şehit sayımız artmış sanırım. Bu yaşananlar canımızı sıkıyor."

"Bugün kazanmaya daha yakındık"

"İki tane organizasyonu ve sistemi olan takım. Baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta, geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik, ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var. Bugün kazanmaya daha yakındık."

"Gelişmek kolay olmuyor"

"Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Kazanabilirdik ama iyi bir takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum ama yeterli değil. Biraz daha gol vuruşu, kalite. Senenin son maçını kazanmak istiyorduk, kazanamıyorduk. Tek mağlubiyetimiz var. Şu arayı daha iyi değerlendirip ondan sonraki sürece daha sağlıklı hareket etmeye çalışacağız."

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