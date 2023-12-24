Irak ve Suriye'de hava harekatı! 29 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz için" başlığıyla, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün 22.00'da hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

"Mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir"

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar..."

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

Jetler terör hedeflerını bombalıyor

TSK'ya ait savaş uçakları, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait noktaları vuruyor. 4 şehirden kalkan jetler terör hedeflerini bombalıyor. Bölgedeki terör hedefleri ağır tipi ve sise rağmen vuruluyor.