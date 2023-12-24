BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL

Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı

Üsküdar'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı. Kaza yapan alkollü sürücü kazayı çekmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı.

Abone ol

Olay, saat 03.30 sırlarından İstanbul Üsküdar ilçesi, D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 34 GJJ 599 plakalı alkollü araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından da köprünün üzerinde asılı kaldı.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Kazayı yapan alkollü sürücü olayı haberleştirmek için olay yerine giden basın mensuplarına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri alkolü sürücüyü ve yanındaki arkadaşını ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yola çıkmadan önce göz atın! Seferler iptal edildi
Yola çıkmadan önce göz atın! Seferler iptal edildi
Şehitlere ilişkin ortak bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı Sözleri olay olan Meral Danış Beştaş'tan 'yanlış anlaşıldım' açıklaması
Şehitlere ilişkin ortak bildiriye CHP ve DEM Parti imza atmadı Sözleri olay olan Meral Danış Beştaş'tan 'yanlış anlaşıldım' açıklaması
TBMM'de 4 partiden 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri
TBMM'de 4 partiden 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri
12 şehitle ilgili sosyal medyada doğrulanmamış paylaşımlar yayıldı Fahrettin Altun'dan 'kara propaganda' uyarısı
12 şehitle ilgili sosyal medyada doğrulanmamış paylaşımlar yayıldı Fahrettin Altun'dan 'kara propaganda' uyarısı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun 6 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Fred'in cezası açıklandı! Süper Kupa'da oynayacak mı?
Fred'in cezası açıklandı! Süper Kupa'da oynayacak mı?
Irak ve Suriye'de hava harekatı! 29 hedef imha edildi
Irak ve Suriye'de hava harekatı! 29 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerin kimlikleri belli oldu
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerin kimlikleri belli oldu
'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
'Aylan Bebek'e Fransa'dan 'En İyi Film' ödülü
Afrika’nın en büyük ülkesinden kripto para kullanımına izin
Afrika’nın en büyük ülkesinden kripto para kullanımına izin