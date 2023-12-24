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CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak ile 2020'de Manisa'da çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

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Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enis Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum. Manisa'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in, paylaşımında, Budak (solda) ile birlikte çekildikleri bir fotoğraf karesi de yer aldı.

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