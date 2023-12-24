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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes çabaları VE BMGK'de kabul edilen karar tasarısı konuşuldu.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze’deki son durum ve insani yardım konusunda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen karar tasarısı değerlendirildi.

BAKAN FİDAN, GAZZE İÇİN AZAMİ ÇABA GÖSTERİLMESİNE VURGU YAPTI
Fidan, görüşmede, insani yardım faaliyetlerinin en etkin biçimde yürütülmesi için azami çaba gösterilmesinin önemine değinerek, ateşkes hedefinden uzaklaşılmaması gerektiğini ve nihai hedefin bölgede kalıcı barışın sağlanması ile Filistin devletinin kurulması olduğuna dikkati çekti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu’nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede, Gazze’de yaşanan insani trajedinin uluslararası toplumun gündeminde tutulması yönündeki ortak çabaların sürmesi konusunda mutabık kalındı.

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