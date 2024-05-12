Güneşe aldanmayın öğleden sonra fena bastıracak! 19 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün 19 kentte yağmur bekleniyor. Yağışların öğleden sonra başlaması beklenirken, hava sıcaklığının iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
MGM 12 Mayıs tarihli (bugün) hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre yeni günde saat vererek uyarılarda bulundu ve bölge bölge kuvvetli yağışın görüleceği yerleri açıkladı. İşte detaylar..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
19 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 19 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sarı kodlu uyarılan iller şöyle:
Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve HakkariHava sıcaklığının yağışlı hava ile birlikte iç kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.