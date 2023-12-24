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12 şehitle ilgili sosyal medyada doğrulanmamış paylaşımlar yayıldı Fahrettin Altun'dan 'kara propaganda' uyarısı

12 şehitle ilgili sosyal medyada doğrulanmamış paylaşımlar yayıldı Fahrettin Altun'dan 'kara propaganda' uyarısı

Türkiye 12 şehidine ağlarken sosyal medyada kaos fırsatçıları harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehitler ve silahlı kuvvetlerle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılmasının ve yayılmasının, "terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak" anlamını taşıdığını bildirdi.

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Türkiye Irak'ın kuzeyinden gelen haberle sarsıldı. Pençe-Kilit harekatı bölgesinde iki günde 12 asker şehit oldu. 

Kahreden olaya ilişkin provokatif paylaşımlar sosyal medyada dolaşıma sokuldu.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tehlikeli paylaşımlara dikkat çekerek yazılı açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülke sınırları içinde ve dışında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadelesine devam ettiğini belirterek, bölücü hainlere büyük zayiat verdirildiğini kaydetti.

Kapsamlı hava ve kara harekatlarıyla çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütüne ait onlarca tesisin imha edildiğini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz büyük bir gayret ve fedakarlıkla bu mücadeleyi sürdürürken, sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içeriklerin paylaşılması ve yayılması, terör örgütlerinin kara propagandasına alet olmak anlamını taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki terörün bir amacı da dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetleriyle milli birliği, bütünlüğü, toplumsal moral ve motivasyonu zayıflatmak ve çökertmektir. Terörle topyekun mücadelenin başarısı, bu dezenformasyona karşı da bilinçli ve sorumlu hareket etmekten geçmektedir."

"Son terörist etkisiz hale gelene kadar durmayacak, mücadelemize devam edeceğiz"

Fahrettin Altun, tüm vatandaşlardan ve medya kuruluşlarından, kahraman Mehmetçiklerin verdiği mücadeleye destek olmalarını, terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmelerini beklediklerini vurgulayarak, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, milli birliğimize ve bütünlüğümüze kasteden bu kiralık katil sürülerini tamamıyla yok edene kadar, son terörist etkisiz hale gelene kadar durmayacak, mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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