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Tuncer Bakırhan'dan skandal Öcalan çıkışı! Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor

Tuncer Bakırhan'dan skandal Öcalan çıkışı! Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor

Türkiye şehitlerinin yasını tutarken DEM Parti skandala imza attı. DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın terörist elebaşı Öcalan hakkındaki sözleri tepkileri çekti DEM Parti'den konuya ilişkin açıklama geldi.

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Türkiye 12 şehit verdi. 6 ilde baba ocağına şehit ateşi düşerken 81 il şehitlerinin yasını tutuyor. Fakat DEM Parti'den tam da bu sırada tartışma yaratan bir çıkış geldi.

Partisinin Tunceli İl Kongresinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Öcalan'a yönelik tecrit ve Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Bakın genç insanlar yaşamını yitiriyor. Kürt sorunu devam ettikçe ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den açıklama

Bu sözlerin ardından DEM Parti'den gelen açıklamada Bakırhan'ın sözlerinin çarpıtıldığı, konuşmanın bağlamından koparıldığı öne sürüldü.

DEM Parti, CHP'yle birlikte, Mecliste teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan 2 partiden biriydi.

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