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Zabıta izinsiz ceviz ve kestane satan seyyar satıcılara göz açtırmadı

Zabıta izinsiz ceviz ve kestane satan seyyar satıcılara göz açtırmadı

Bursa'da zabıta ekipleri, izinsiz tezgah açarak kestane ve ceviz satmaya çalışanlara izin vermedi.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda izinsiz tezgah açmaya çalışan satıcılarla zabıta ekipleri müdahale edince, ufak çaplı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından zabıta ekipleri tezgahlarda bulunan ürünleri satıcılara boşalttırdı. Tezgahlar boşaltıldıktan sonra tek tek zabıta ekipleri tarafından tezgahlara el konuldu. Tezgahlara el koyan zabıta ekiplerinin bölgeden uzaklaşmasının ardından satıcılar kendi aralarında tartışmaya başladı ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

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