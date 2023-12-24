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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan CHP'ye sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan CHP'ye sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir” dedi.

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Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye CHP ve DEM Parti'nin imza atmamasının yankıları sürüyor.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzaladığı bildiriye gerekçeler sunarak imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye yönelik sert eleştiriler geldi.

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM’de “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir. Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

İktidar partisi milletvekilleri sosyal medya hesaplarından bu iki partiye tepki gösterdi.

"Özgür Özel bu gece yeni CHP’yi terör örgütü PKK’nın uzantısı yaptı Çok Acı!"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "TBMM’de grubu bulunan 4 Parti PKK’yı lanetleyen bildiri yayınladı Atatürk’ün kurduğu CHP bu bildiriyi imzalamadı! Teröre karşı bildiriye imza atmamak CHP-DEM ittifakının gayri resmi ilanıdır! Özgür Özel bu gece yeni CHP’yi terör örgütü PKK’nın uzantısı yaptı Çok Acı!" ifadelerine yerdi. 

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