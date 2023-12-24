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Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürüle iki kişiden biri tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürüle iki kişiden biri tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. Yapılan aramalarda 53.36 gram bonzai katkılı toz maddesi ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet S. ve Erdeniz T.’in uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine hareke geçti. Şüphelileri polis Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir eve yaptığı baskında yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin evinden 53,36 gram bonzai katkılı toz maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet S. tutuklanırken, Erdeni T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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