BIST 7.558
DOLAR 29,21
EURO 32,23
ALTIN 1.928,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum - Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Erzurum - Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve gece saatlerindeki buzlanma nedeniyle Erzurum-Erzincan Kara yolu Tercan-Kargın arasında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları dolayısıyla yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Yapılan tuzlama çalışmaları ve kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Abone ol

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Erzurum- Erzincan kara yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapandı. D100/25 kara yolunun 68. kilometresinde yol dün saat 18.00’da buzlanmadan kaynaklı kazalardan dolayı ulaşıma kapandı. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılamadığı için vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri araçları kaldıramayınca büyük vinç beklendi. Kara yolu 00.45’te tamamen açıldı ve bekleyen araçlar gönderildi.

Üzümlü İlçe Jandarma ve trafik ekipleri gece boyu yol güzergahında çalışma yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arkadaş kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk meyve bıçağıyla öldürüldü!
Arkadaş kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki çocuk meyve bıçağıyla öldürüldü!
Van’da "sporda şiddet" operasyonu: 12 gözaltı!
Van’da "sporda şiddet" operasyonu: 12 gözaltı!
Kağıthane Çeliktepe Polis Merkezi'nde inanılmaz olay! Dürüm içinde bulundu sevgilisi de gözaltına alındı
Kağıthane Çeliktepe Polis Merkezi'nde inanılmaz olay! Dürüm içinde bulundu sevgilisi de gözaltına alındı
Girlevik Şelalesi beyaza büründü, köyde yaşayan vatandaşlar bacalarını küredi
Girlevik Şelalesi beyaza büründü, köyde yaşayan vatandaşlar bacalarını küredi
Çin, çevrim içi oyunlara kısıtlama getiriyor!
Çin, çevrim içi oyunlara kısıtlama getiriyor!
Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürüle iki kişiden biri tutuklandı
Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürüle iki kişiden biri tutuklandı
Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı
Kastamonu beyaz örtüyle kaplandı
Zabıta izinsiz ceviz ve kestane satan seyyar satıcılara göz açtırmadı
Zabıta izinsiz ceviz ve kestane satan seyyar satıcılara göz açtırmadı
NBA'de 37 sayı atan Alperen Şengün, kariyer rekoru kırdı!
NBA'de 37 sayı atan Alperen Şengün, kariyer rekoru kırdı!
Down sendromlu çocuğa at üstünde terapi yapıldı
Down sendromlu çocuğa at üstünde terapi yapıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan CHP'ye sert tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan CHP'ye sert tepki
Diyarbakır’da yoğun sis, sürücüler zor anlar yaşadı
Diyarbakır’da yoğun sis, sürücüler zor anlar yaşadı