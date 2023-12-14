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TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti

TBMM'de tansiyon yükseldi! Sırrı Sakık Mehmet Ali Çelebi'ye küfretti

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu devam ederken yine gergin anlar yaşandı. AK Partili Mehmet Ali Çelebi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermelerde bulunması tansiyonu yükseltti. Yaşanan tartışmada DEM Partili Sırrı Sakık küfredince iki oturuma katılmama cezası aldı.

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TBBM'de devam eden bütçe görüşmelerine dün akşam yine tansiyon yükseldi. AK Partili Mehmet Ali Çelebi'nin Özgür Özel ve Demirtaş eleştirilerine CHP ve DEM sıralarından ağır eleştiriler geldi.

Kürsüde CHP'den AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi vardı. Çelebi, Özgür Özel'e kurultay konuşmasında Selahattin Demirtaş'a gönderdiği selamı hatırlatınca genel kurulda tansiyon yükseldi.

"Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz"

Çelebi şunları ifade etti:

"Biz Demirtaş'a selam çakıp şehitlerimizin ruhlarını sızlatmıyoruz. Siz Atatürk'ün askeriyiz dediniz, Demirtaş'ın fedaisi kesildiniz. Atatürkçüyüm diyorsunuz son verdiğiniz fotoğraf bu. Türk ordusuna kimyasal silah iftirası atanlar asıl dönek oğlu dönek."

CHP'den tepki

CHP sıralarından Çelebi'nin sözlerine yönelik "Sayın Çelebi sen, seni iyi gününde kötü gününde cezaevinde yalnız bırakmayanları değil, seni o cezaevine attıran, kumpas kuran sümüklü FETÖ ile yol arkadaşı olanların yolunu seçtin" açıklaması geldi.

DEM sıralarından ise "Çelebi döneklik yeteneğini gerçekten çok geliştirmiş. Zirveye taşımış, topaç gibi oradan oraya gidiyor" sözleri yükseldi.

Sırrı Sakık küfretti

O tartışma sırasında DEM milletvekili Sırrı Sakık, Çelebi'ye küfretti. Tutanaklara geçen o ifade sonrasında Sakık'a iki oturuma katılmama cezası verildi.

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