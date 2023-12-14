Eski eşi tarafından sokakta başından vurulan Nursena öldü! 4 yaşındaki kızı yetim kaldı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde eski eşi Ş.Ş. tarafından sokak ortasında bayından silahla vurulan 4 yaşında bir kız çocuğu annesi Nursena Kozan (25) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nursena Kozan'ın anne ve babası isyan etti.

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Ankara'da eski eş 25 yaşındaki kadını katletti. Alınan bilgiye göre, şüpheli Ş.Ş, saat 18.30 sıralarında eski eşi Nursena Kozan'ın Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'ndeki evinin önüne gitti. Burada Kozan'la tartışan Ş.Ş, yanındaki tabancayla eski eşini başından vurdu.

Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nursena Kozan'ın yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alındı. Nursena Kozan'ın annesi ve babası, hastane önünde umutla beklerken acı haber geldi. Kozan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nursena'nın 4 yaşında kızı varmış

Hastanede önünde kızından gelecek güzel bir haberi bekleyen baba Erdal Kozan, kızının yaklaşık bir yıl önce Ş.Ş'den boşandığını belirterek, eski damadının müebbet hapis cezası almasını istedi. Baba Kozan, "4 yaşında kızı var. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. O zaman hep birlikte hesabımızı başka türlü sormaya yöneliriz. Ben, Türk adaletine inanıyorum." dedi.

Televizyonda görürdüm, benim başıma gelmez derdim

Anne Gülay Tek ise "Bir yıl sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz şu anda. Televizyondan izlerken 'benim başıma gelmez' diyordum. Benim başıma da geldi." dedi. Nursena'nın babasıyla kendilerinin de boşandığını anlatan anne Gülay Tek, "Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir. İnsan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık. Hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık." dedi.