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Zelensky: Dünyayı dolaşmayın, paranızı silahlara harcayın

Zelensky: Dünyayı dolaşmayın, paranızı silahlara harcayın

Zelensky, harcamanın günümüzde silahlara yapılması gerektiğini söyledi. Ukranya lideri, ABD'nin kendi iç sorunlarıyla mücadele ettiğinin farkında olduğunu söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere gittiği Washington'da çeşitli temaslarda bulundu.

Zelensky, ABD merkezli silah üreticisi şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelerek, Rusya ile savaşta ülkesinin ihtiyaç listesini sıraladı.

Fox televizyonuna konuk olan Zelensky, hükümet yetkililerine seslendi.

Zelensky, yaptığı çağrıda, "Her gün dünyayı dolaşmayın, cephe hattına gidin." ifadesini kullandı.

"Paranızın tamamını silahlara harcayın ve ağlamayın"

Cephedeki askerlerin ihtiyaçlarına dikkati çeken Zelensky, şöyle devam etti:

Bugün yollar inşa etmeyin. Paranızın tamamını silahlara, İHA'lara, topluma, emekli maaşlarına harcayın ve ağlamayın.

"Kendi iç sorunlarınız var ama..."

ABD'de Ukrayna'nın finansmanı önündeki engellere işaret eden Zelensky, açıklamasında şöyle dedi:

Sizin de kendi zorluklarınız ve iç sorunlarınız olduğunu biliyorum. Bunlar çok büyük, eminim ama ABD karmaşık sorunları yöneten harika bir ülke.
Ukrayna'ya yardım Cumhuriyetçilere takıldı

Zelensky, Kongre'ye yardım sağlamaya devam etmesi yönünde çağrıda bulunmak üzere bu hafta ABD'yi ziyaret etti.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Ukrayna yardımını güney sınırında sıkı önlemler alınması ve diğer bazı harcamalar gibi tedbirlerle ilişkilendirmek istiyor.

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