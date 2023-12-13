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İsrail, ABD'ye resmen rest çekti: Olsa da olmasa da sürecek!

İsrail, ABD'ye resmen rest çekti: Olsa da olmasa da sürecek!

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin, uluslararası destek olsa da olmasa da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, mevcut aşamada ateşkesin "Hamas'a bir hediye olacağını ve geri dönmesine olanak sağlayacağını" savundu.

'İsrail uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas'a karşı savaşı sürdürecek'

Açıklamada Cohen'in, "İsrail, uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas'a karşı savaşı sürdürecek." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Cohen'in ayrıca, uluslararası topluma, küresel denizcilik hatlarını korumak için "etkili ve agresif" davranma çağrısında bulunduğu kaydedildi.

İsrailli Bakan'ın açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığına" ilişkin sözlerinin ardından geldi.

Bıden ne demişti?

Biden, dün, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

ABD'nin veto yetkisini kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz hale getirmesi üzerine, Gazze'de acil ateşkes talebiyle dün gece Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken yalnızca İsrail, ABD, Avusturya ve Çekya başta olmak üzere 10 ülke tarafından reddedilmişti.

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