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İzmit’in meşhur köftecisini pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

İzmit’in meşhur köftecisini pompalı tüfekle vuran şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meşhur köfteci dükkanının sahibini pompalı tüfekle bacağından vuran eski ortağı tutuklandı.

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Olay, Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. ile dükkan sahibi Hakan S. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.G., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartarak Hakan S.’ye ateş etti. Sol bacağından vurulan Hakan S. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hakan S., hastaneye götürüldü. Hakan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.İkili arasındaki tartışmanın alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı öğrenildi. B.G. ile Hakan S.’nin ise eskiden ortak olduğu öğrenildi. Öte yandan B.G.’nin olaydan önce Hasan S.’yi telefonla arayarak tehdit ettiği bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde gözaltına alınan B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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