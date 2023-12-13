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Van’da 81 yıllık çay evi nostaljiyi yaşatıyor

Van’da 81 yıllık çay evi nostaljiyi yaşatıyor

Van’da 81 yıldır faaliyet gösteren çay evi, soğuk kış günlerinde nostaljik ortamıyla özellikle yaşlıların vazgeçilmez mekanı oldu.

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pekyolu ilçesindeki Kahvaltıcılar Sokağı'nda bulunan 81 yıllık çay evinin müşterilerinin büyük kısmını yaşlılar oluşturuyor. Eski bir yapıya sahip çay evine gelenler, odun sobasının etrafında tarçınlı çay içerek muhabbet ediyor. Koyu muhabbetlerin yaşandığı çay evine gelenler eski günlerini hatırlıyor. Sigara içilmesinin teklif dahi edilmediği çay evinde, soba üstünde tarçın kokusu vatandaşı cezbediyor.

İHA muhbirine konuşan 54 yaşındaki çay evi sahibi Dolayı Öztürk, 42 yıldır aynı yerde çalıştığını belirtti. 1942 yılından bu yana hizmet veren çay evinin Van’ın en eski iş yerlerinden olduğunu ifade eden Öztürk, “Burayı rahmetli ustamdan devraldım. Van’ın en eski kahvesi olması bizim için bir avantajdır. Burada nezih ve sigarasız bir ortam var. Bu yüzden insanlar bizi tercih ediyor. Semaverimiz bakır. Şimdi yapılan semaverler gibi de otomatik değildir. Bizler buradaki eski ambiyansını bozmadık. Buraya her kesimden misafirlerimiz geliyor” dedi.

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