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İBB 100 metro aracı için 150 milyon avro dış borçlanma yapacak!

İBB 100 metro aracı için 150 milyon avro dış borçlanma yapacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ile Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında kullanılması amacıyla 100 metro aracının alınması için 150 milyon avro dış borçlanma talebi kabul edildi.

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İBB Meclisi, aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü, Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda kullanılması amacıyla 100 metro aracının temini ve işletmeye alma işi için dış borçlanma talebinde bulundu.

Müdürlük tarafından meclise gönderilen yazıda, 100 aracın 64'ünün M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda, 36'sının ise M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılmasıyla 2,5 milyonu aşan yolcuya hizmet edileceği kaydedildi.

Araç teminiyle Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın sefer sıklığının 5 dakika olmasının sağlanacağı belirtilen yazıda, "Mevcut haliyle saatte 70 bin yolcu kapasiteli Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın yolcu sayısında yüzde 26 oranında, yolcu şikayeti sayısında ise 15 kat artış meydana geldiği, mevcut tren setinin daha yoğun kullanılmasına ve bakımlarının sekteye uğramasına bağlı olarak arıza sayılarında artışlar meydana gelebileceği gibi problemler öne çıkmaktadır. Proje sayesinde bu problemlere çözüm eşliğinde sefer sıklığının 5 dakikadan 4 dakikaya düşürülmesiyle hizmet iyileştirilmesinin yanı sıra yüksek trafik sıkışıklığının, hava ve gürültü kirliliğinin ve karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltması ve yolculara daha güvenli ulaşım hizmeti sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Proje için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu dile getirilen yazıda, proje için 230 milyon avro, KDV ve sigorta primi tutarı da eklenerek dış borçlanma yapılabilmesi istendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen teklif, 150 milyon avro, KDV ve sigorta primi tutarı da eklenerek dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanına yetki verilmesi şeklinde revize edildi.

Revize edilen haliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

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