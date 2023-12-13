Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili Ankaragücü'nden 'personelimiz değil' açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinde adı geçen iki ismin kulüp personeli olmadığını açıkladı.Abone ol
Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrası yaşanan olaylar sonunda PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli giriş yapmıştır." denildi.
Açıklamada, konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurunun yapılacağı kaydedildi.