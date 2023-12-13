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Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın toprağa verildi

Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 53 yaşındaki kadın toprağa verildi. Aynı odada zehirlenen kızının ise ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Bağlantı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşayan Zübeyde Ay (53) ve kızı 19 yaşındaki Hümeyra Ay sobayı yaktıktan sonra uyudu. Yakınlarının kendilerine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerince anne ve kızı, hareketsiz halde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Zübeyde Ay'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenirken, gazdan etkilenen kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zübeyde Ay'ın cenazesi Konya Şehir Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Zübeyde Ay'ın cenazesi ikindi namazını müteakip merkez Meram ilçesi Kurtuluş mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Öte yandan, Hümeyra Ay'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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