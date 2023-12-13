ABD istihbarat raporu: Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı

Gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporuna göre Ukrayna savaşında 315 bin Rus askeri öldü ya da yaralandı. Rapora göre Rus ordusu savaşa 3 bin 100 tankla başladı; bunların 2 bin 200'ünü kaybetti ve bu gücü 1970'lerde üretilen T62 tanklarıyla doldurmak zorunda kaldı. Savaş alanında yalnızca bin 300 tank kaldı.

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ABD istihbarat raporu, Ukrayna savaşının Rusya'ya 315 bin ölü ve yaralı askere ya da çatışma başladığında sahip olduğu personelin yaklaşık yüzde 87'sine mâl olduğunu değerlendirdi. İstihbarat konusunda bilgi sahibi bir kaynak, Salı günü Reuters'a yaptığı açıklamada, gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunda ayrıca Moskova'nın Ukrayna ordusuna verdiği personel ve zırhlı araç kayıplarının Rusya'nın askeri modernizasyonunu 18 yıl geriye götürdüğü değerlendirildi.

Ancak Rus yetkililer Batı'nın savaştaki Rus ölü sayısına ilişkin tahminlerinin büyük ölçüde abartılı olduğunu ve neredeyse her zaman Ukraynalıların kayıplarını olduğundan az gösterdiğini söyledi.

Ukrayna'ya daha fazla destek için mi?

ABD'nin istihbarat raporunu, Kongre'nin Kiev'i daha fazla desteklemesi gerektiği yönündeki görüşünü desteklemek için erişime açtığı düşünülüyor. Öte yandan raporun gizliliğin kaldırılması Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Washington ziyaretine denk geldi. ABD, Rusya'nın Ukrayna ile girdiği askeri çıkmazın Batı'nın Kiev'e verdiği desteği azaltarak savaşı kazanmasını kolaylaştırdığını düşündüğünü değerlendiriyor.

İstihbarat raporu: 315 bin Rus askeri ...

Reuters'a konuşan kaynak, kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporunun, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgaline Şubat 2022'de 360 bin personelle başladığını değerlendirdiğini söyledi. Kaynak, rapora göre o tarihten bu yana 315 bin Rus askerinin ya da Rusya'nın savaşa başladığı toplam sayının yaklaşık yüzde 87'sinin öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

"Rusya, askere alma şartlarını gevşetti"

Bilgi sahibi kaynak, Rusya'nın bu kayıplar nedeniyle Ukrayna'da görevlendirmek üzere askere alma standartlarını gevşettiğini sözlerine ekledi ve "Kayıpların büyüklüğü Rusya'yı savaşma kabiliyetini sürdürmek için olağanüstü tedbirler almaya zorladı. Rusya 2022'nin sonlarında 300 bin kişilik kısmi seferberlik ilan etti ve hükümlülerin ve yaşlı sivillerin askere alınmasına izin vermek için standartları gevşetti" dedi.

Rusya'nın bin 300 tankı kaldı!

Rapora göre Rus ordusu savaşa 3 bin 100 tankla başladı; bunların 2 bin 200'ünü kaybetti ve bu gücü 1970'lerde üretilen T62 tanklarıyla doldurmak zorunda kaldı. Savaş alanında yalnızca bin 300 tank kaldı.

Kiev kayıplarını devlet sırrı olarak görüyor ve yetkililer bu rakamın açıklanmasının savaş çabalarına zarar verebileceğini söylüyor. ABD merkezli The New York Times'ın Ağustos ayında yayımladığı bir haberde ABD'li yetkililerin Ukraynalı ölü sayısının 70 bine yakın olduğunu söylediği aktarılmıştı.