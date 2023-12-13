Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı taburcu oldu!

Bel fıtığından geçtiğimiz hafta başarılı bir ameliyat geçiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bugün hastaneden taburcu edildi.Abone ol
Geçtiğimiz hafta İstanbul’da başarılı bir ameliyat geçiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu oldu.
Sağlık durumu iyi olan Başkan Zorluoğlu’nu hastane personeli kapıya kadar uğurladı. Başkan Zorluoğlu ayrı ayrı vedalaştığı sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastaneden ayrıldı.