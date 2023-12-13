İsrail soykırımının şok kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...

İSRAİL'in Gazze'de bilinçli bir soykırım yürüttüğünün kanıtı görüntüler ortaya çıktı. İsrail askerleri bir okula sığınan kadın ve çocukları infaz edip cesetlerini üst üste yığıp bırakıp gitti. Bir başka görüntüde ise, İsrail askerleri çıplak soydukları Gazzeli erkekleri görüntüledikten sonra bir çukurda toplayıp aynı kıyafetleri giydirdi. Öte yandan bugün biri Albay 12 İsrail askeri öldürüldü.

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İsrail, Gazze'de kadın ve çocuklara yönelik olarak giriştiği soykırımın kanıtlarını gizleme gereği bile duymuyor. Gazzeli sivillerin sığındığı okulu basan İsrail askerleri içerideki tüm kadın ve çocukları infaz ettikten sonra cesetlerini üst üste yığıp bıraktı. Görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken, New York Times, bir bayka skandalın görüntülerini yayınladı.

Okulda üst üste yığılmış cesetler...

Al Jazeera dünyayı ayağa kaldıran görüntülere ulaştı! Al Jazeera'nın elde ettiği özel video ve görüntüler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Jabalia mülteci kampının batısındaki El Faluja bölgesindeki Shadia Abu Ghazala Okulu'nda üst üste yığılmış cansız bedenleri gösteriyor.

İsrail askerleri okula sığınanları infaz etti

Görgü tanıkları, aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişinin okula sığınırken İsrail güçleri tarafından infaz edilerek öldürüldüğünü söyledi. Olay yerindeki bir kadın Al Jazeera'ya şunları söyledi;

Aralarında yeni doğmuş bebekler de var!

"İsrail askerleri içeri girdi ve onlara ateş açtı. Bütün erkekleri aldılar, sonra sınıflara girdiler ve bir kadına ve onunla birlikte tüm çocuklara ateş açtılar." Kadın, öldürülenler arasında yeni doğmuş çocukların da olduğunu söyledi ve 'İsrail askerleri bu masum aileleri anında katletti' diye ekledi. Görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri dünya infiale neden oldu.

Skandal gözaltından şok görüntü! Yüzlerce erkek... İsrail'in Kanal 12 televizyonu, gazeteci Nir Debori aracılığıyla bu kareyi paylaştı. Söz konusu fotoğrafta yüzlerce Filistinlinin bir alana toplandığı ve gözaltına alındığı görülüyor. Bu kareyi alıntılayan New York Times görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler skandalı dünyaya duyurdu. Toler, fotoğrafın tam olarak nerede ve ne zaman çekildiğinin bilinmediğini yazdı.

İsrail itiraf etti: Biri Albay 10 asker öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Gazze Şeridi'nde savaşan 8 askerin öldürüldüğünü, Hamas terör grubuna yönelik kara saldırısında ölü sayısının 113'e çıktığını duyurdu. IDF'den son yapılan açıklamada ise iki Golani tugayı askerinin daha öldüğünü duyurdu. Onların ölümleri Salı günü çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin toplam sayısını 10'a çıkardı.

Ölenler arasında Golani Tugayı'nın 13. Taburu komutanı Yarbay Tomer Grinberg'in de olduğu açıklandı. İsrail basını Şucaiyye'deki IDF askerlerinin bubi tuzağı bulunan binadan duyulan silah seslerine karşılık verdiğini yazdı. Albay Ben Basat, Ekim ayı sonunda başlatılan kara harekâtından bu yana Gazze'de öldürülen en kıdemli İsrail subayı oldu.

WSJ: İsrail tünellere deniz suyu pompalamaya başladı ABD'nin saygın gazetesi Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, İsrail Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamaya başladı. Aynı habere göre, İsrail ordusunun operasyonları hakkında bilgi alan ABD'li yetkililere göre, İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki geniş tünel kompleksine deniz suyu pompalamaya başladı.

İsrail Kızıldeniz'e 4 savaş gemisi gönderiyor

İsrail, Yemen'deki üst düzey bir Husi yetkilisinin Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyarması ve Salı günü Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan dar boğazda seyahat eden Norveç bayraklı bir tankere düzenlenen füze saldırısının ardından yeni gemileri konuşlandırdı.

İsrail ordusu sosyal medyada yaptığı açıklamada, dört yeni İsrail savaş gemisinin ilk kez Kızıldeniz'e doğru yola çıktığını söyledi. Açıklamada bunun savaşta bir ilk olduğunun altı çizildi.

Yeni savaş gemileri İsrail'in giderek büyüyen Sa'ar 6 sınıfı korvet filosunun bir parçası. Times of Israel'in bu yılın başlarında bildirdiğine göre bu korvetler İsrail'in gaz sahasını ve nakliye yollarını korumakla görevliydi.

Dünya kamuoyu İsrail'in Yemen'de de çatışmaya girerek yeni bir cephe açacağı ve savaşın bölgeye yayılmasından endişe ediyor.