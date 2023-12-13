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Ülkeye "yasa dışı" giriş yapan 27 kişi Kayseri'de yakalandı!

Ülkeye "yasa dışı" giriş yapan 27 kişi Kayseri'de yakalandı!

Kayseri’de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesi ile yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 27 şahıs yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, kente yasa dışı yollarla gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 27 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Ekipler, tarafından yakalanan şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

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