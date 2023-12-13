Ülkeye "yasa dışı" giriş yapan 27 kişi Kayseri'de yakalandı!

Tesla 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak! Güncelleme yapılacak işte o modeller...

Kenevir ürünlerine yurt içi ve yurt dışından yoğun talep var

Zeynep Bastık, eski kocası ve yeni sevgilisiyle parti yaptı! "Aştık biz bunları" dedi, sosyal medyada tepki yağdı