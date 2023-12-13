Arkadaşı tarafından öldürülen çocuk toprağa verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki okul arkadaşı tarafından inşaatın çatı katında bıçaklanarak öldürülen 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Abone ol

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında dün meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı. Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.'ye saldırdı. S.D., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. S.D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve giden ve durumu ailesine anlatan katil zanlısı T.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Toprağa verildi



"Bilgisayar oyunu" yüzünden öldürüldüğü iddia edilen S.D., Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Anbar Mezarlığına defnedildi. Cenaze de çocuğun annesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.