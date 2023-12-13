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Dağılcak Tabiat Parkı'nda asırlık çınarlar görsel şölen oluşturdu

Dağılcak Tabiat Parkı'nda asırlık çınarlar görsel şölen oluşturdu

Adana’nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Tabiat Parkı'nda ağaçların rengarenk yapraklarını dökmeye başlaması görsel şölen oluşturdu.

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Kozan’da dört mevsim boyunca yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Dağılcak Tabiat Parkı fotoğraf ve doğa tutkunlarını kendine çekiyor. Doğal kaynak suyu, çınar ve çam ağaçları arasında doğada oluşan renk cümbüşünü görmek isteyenler Kozan Belediyesi tarafından halkın hizmetine açılan tesiste doğanın keyfini çıkarıyor.

Akarsuyun çevresindeki asırlık ağaçlar yeşilden sarıya ve kahverenginin tüm tonları ile renk cümbüşü sunarken, dökülen yaprak ve su sesi ziyaretçileri şehir stresinden uzaklaştırıyor.Kozan’ın doğasıyla ön plana çıktığını kaydeden Cemil Gök, doğanın keyfini çıkardıklarını belirterek, herkesin bu doğa turunu görmesini istediklerini ifade etti.

Dağılcak Tabiat Parkı İşletme Müdürü Rıfat Akşahin ise bölgede 3 asırlık çınar ağaçları gölgesinde vatandaşların dinlenme imkanı bulduğunu kaydederek, “Gelin ve damatlarımız özellikle dış çekimde bölgemizi ziyaret ediyor. Günlük ortama 600 kişiye yakın ziyaretçi geliyor. Doğaseverler, fotografçılar muhteşem manzarayı görmek için ziyarete geliyor. Dağılcak Tabiat Parkı'mız dışında, iskelemiz, kalemiz ve konaklarımız güzel bir görsel şölen ile ziyaretçilerini karşılıyor. Bu güzel doğa turizmine kazandıran Belediye Başkanımız Kazım Özgan’a teşekkür ediyoruz. Herkesi bu eşsiz manzaraya bekliyoruz" dedi.

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