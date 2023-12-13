Taşıt-takas sisteminde yeni dönem

Taşıt alım ve satımında bu durumu gerçekleştiren kişileri koruma altına alan 'taşıt takas' sistemine artık e-Devlet üzerinden erişim sağlanabilecek.

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Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmasıyla uygulamaya alınan "Taşıt Takas" uygulamasının e-Devlet entegrasyonunun tamamlanması dolayısıyla Borsa İstanbul'da toplantı düzenlendi.

Takasbank tarafından 3 Şubat 2020'de vatandaşların hizmetine sunulan Taşıt Takas, araç mülkiyetinin ve satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi esnasında ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilmişti.

Bugüne kadar internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden araç alış ve satış işlemlerine olanak sağlayan Taşıt Takas, e-Devlet kapısının da eklenmesiyle birlikte hizmet sunduğu kanal sayısına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların güvenli ve hızlı işlem gerçekleştirmeleri, zamandan kazanım sağlamaları gibi pek çok avantajı beraberinde getiren entegrasyon, sistemin güçlü altyapısının daha da ivmelendirilmesine zemin hazırladı.

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, toplantıda yaptığı açıklamada, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişime açık olan Taşıt Takas hizmetinin e-Devlet entegrasyon süreci için görüşmelerin şubat ayında başladığını anımsatarak, sistemin artık e-Devlet kapısı üzerinden de kullanılabilir hale geldiğini, böylece çok daha geniş kitlelere güvenilir bir erişim kapısı aralandığını söyledi.

Taşıt Takas hizmetinin e-Devlet entegrasyonu müjdesini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Sungurlu, "Uygulamayı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat ile e-Devlet bünyesinden ulaşılabilir hale getirerek, 1000 kurum üzerinden verilen 7 bin 416 hizmete bir yenisini daha eklemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu uzun ve meşakkatli süreç boyunca emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türksat A, Türkiye Noterler Birliği ve Takasbank çalışanlarına verdikleri değerli destekler için çok teşekkür ediyoruz." dedi.