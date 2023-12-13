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Kazakistanlı öğrenciler eski Türklerin yaşamını sahneledi

Kazakistanlı öğrenciler eski Türklerin yaşamını sahneledi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören 30 Kazakistanlı öğrenci tarafından eski Türklerin yaşamını ele alan tiyatro oyunu sahnelendi.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) öğrenim gören 30 Kazakistanlı öğrenci bir araya gelerek eski Türklerin yaşamlarını konu alan tiyatro gösterisi hazırladı. Öğrencilerin hazırlıkları yaklaşık 2 ay sürdü. Tüm hazırlıklar Kızılay Bolu Şubesi'nin maddi ve manevi desteğiyle yapıldı. 30 Kazakistanlı öğrenci, tiyatronun senaryosunu kendileri yazarak yöre kıyafetlerini kendileri dikti. Eski Türklerdeki gelenek görenek, örf ve adetlerin yansıtıldığı gösteri dansla başladı. Bin 100 kişinin katıldığı etkinlik büyük beğeni aldı.

Kızılay Bolu Gençlik Kolları Başkanı Tunahan Erdoğdu, "Eski Türklerde örf, adet ve yaşam şeklini konu edinen oyunu sizlerle buluşturuyoruz. Gösteride yer alan uluslararası öğrencilerimizle sadece yurt içinde değil yurt dışında da Kızılay’ımızın sevilip sahiplenildiğini görüyoruz. Bizler de uluslararası öğrencilerimize Türkiye’mizi kendi vatanları gibi görmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

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