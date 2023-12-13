BIST 7.620
DOLAR 29,06
EURO 31,35
ALTIN 1.852,74
HABER /  GÜNCEL

Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi

Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan tırda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karakeçili ilçesindeki Sülübük mevkiinde denetim yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durduğu tırda arama yaptı. Aramada ruhsatsız tüfek, 300 gram esrar, 20 gram skunk ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tır sürücüsü F.E. (27) ile yolcu K.Ö. (26), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda işlemleri süren 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde 10 İsrail tankı ve askeri aracını hedef aldık
Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde 10 İsrail tankı ve askeri aracını hedef aldık
Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı
Köpeklerden korkarak kaçmak isteyen öğrenci düşerek yaralandı
ÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak
ÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak
Pekin’de şiddeetli kar yağışı etkili oldu, okullar kapatıldı
Pekin’de şiddeetli kar yağışı etkili oldu, okullar kapatıldı
Pendik'te babasıyla tartışan kişi evini ateşe verdi
Pendik'te babasıyla tartışan kişi evini ateşe verdi
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
Beşiktaş'ta kadro şoku! 7 oyuncu olmayacak
Beşiktaş'ta kadro şoku! 7 oyuncu olmayacak
Liselerde "temel hukuk bilgisi" müfredata alındı
Liselerde "temel hukuk bilgisi" müfredata alındı
Antalya'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı açıklandı bir önceki yıla göre ciddi düştü
Antalya'da ikamet izni bulunan yabancı sayısı açıklandı bir önceki yıla göre ciddi düştü
Galaxy S24 Ultra’nın kamera ayrıntıları netleşti
Galaxy S24 Ultra’nın kamera ayrıntıları netleşti
Yaralanan motosikletlinin olay yerinde evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı
Yaralanan motosikletlinin olay yerinde evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı
Cildiye profesörü uyuz hastalığına karşı uyardı: Kıyafet denerken bulaşabilir
Cildiye profesörü uyuz hastalığına karşı uyardı: Kıyafet denerken bulaşabilir