Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu tırda uyuşturucu ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan tırda bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü ve yanında bulunan şahıs gözaltına alındı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karakeçili ilçesindeki Sülübük mevkiinde denetim yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durduğu tırda arama yaptı. Aramada ruhsatsız tüfek, 300 gram esrar, 20 gram skunk ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tır sürücüsü F.E. (27) ile yolcu K.Ö. (26), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakolda işlemleri süren 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.