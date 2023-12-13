BIST 7.612
DOLAR 29,06
EURO 31,35
ALTIN 1.852,84
HABER /  GÜNCEL

Yaralanan motosikletlinin olay yerinde evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı

Yaralanan motosikletlinin olay yerinde evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı

Edirne’de seyir halinde olan otomobilin aynı yöne ilerleyen motosikletli sürücüye çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün evine götürmek için aldığı ekmeklerin yol kenarına savrulması görenlerin yüreğini burktu.

Abone ol

Kaza, Havsa-Edirne D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinden Edirne istikametine seyir halinde olan Orkun Uzun idaresindeki 22 HF 470 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Uçkun Akyüz kontrolündeki 22 ACK 329 plakalı motosiklette arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 70 metre sürüklenerek şarampol bitiminde ancak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akyüz, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Akyüz’ün hastanede tedavisinin sürüdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cildiye profesörü uyuz hastalığına karşı uyardı: Kıyafet denerken bulaşabilir
Cildiye profesörü uyuz hastalığına karşı uyardı: Kıyafet denerken bulaşabilir
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine devrildi
İş adamı Tekin Uğurlu cinayeti davasında karar çıktı!
İş adamı Tekin Uğurlu cinayeti davasında karar çıktı!
Ameliyat sonrası ölen kadına "yanlış kan" verildiği iddiası
Ameliyat sonrası ölen kadına "yanlış kan" verildiği iddiası
17 yıllık evli çift, ilk defa bebeklerinin kalp atışını duydu
17 yıllık evli çift, ilk defa bebeklerinin kalp atışını duydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek
16 yaşındaki taekwondocu Avrupa’dan İzmir'e bronz madalya getirdi
16 yaşındaki taekwondocu Avrupa’dan İzmir'e bronz madalya getirdi
Bereket yağdı! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ı geçti
Bereket yağdı! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ı geçti
Fonksiyonel doğal besinlerle kolesterolü düşürün!
Fonksiyonel doğal besinlerle kolesterolü düşürün!
Sosyal medyadan taciz iddiası! 'Özür dileyeceğim' diyerek eve çağırdı, hem dayak yedi hem oynadı
Sosyal medyadan taciz iddiası! 'Özür dileyeceğim' diyerek eve çağırdı, hem dayak yedi hem oynadı
CHP'nin TRT şikayeti RTÜK'ten döndü: Bu karar haklılığımızı ortadan kaldırmaz
CHP'nin TRT şikayeti RTÜK'ten döndü: Bu karar haklılığımızı ortadan kaldırmaz
Yalova'da Aktown ile yeni bir dönem başlıyor
Yalova'da Aktown ile yeni bir dönem başlıyor