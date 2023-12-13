Yaralanan motosikletlinin olay yerinde evine götürmek için aldığı ekmekler kaldı

Edirne’de seyir halinde olan otomobilin aynı yöne ilerleyen motosikletli sürücüye çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsünün evine götürmek için aldığı ekmeklerin yol kenarına savrulması görenlerin yüreğini burktu.

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Kaza, Havsa-Edirne D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesinden Edirne istikametine seyir halinde olan Orkun Uzun idaresindeki 22 HF 470 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Uçkun Akyüz kontrolündeki 22 ACK 329 plakalı motosiklette arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 70 metre sürüklenerek şarampol bitiminde ancak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akyüz, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Akyüz’ün hastanede tedavisinin sürüdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.