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16 yaşındaki taekwondocu Avrupa’dan İzmir'e bronz madalya getirdi

16 yaşındaki taekwondocu Avrupa’dan İzmir'e bronz madalya getirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün taekwondo branşındaki sporcusu Kaan Yelaldı, Romanya’da düzenlenen U21 Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 16 yaşındaki taekwondo sporcusu Kaan Yelaldı, Romanya’da düzenlenen U21 Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü oldu.

7-10 Aralık tarihleri arasında düzenlenen U21 Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 54 kiloda tatamiye çıkan Kaan Yelaldı, ilk turda Sırp rakibini Nemanja Iliç ve ikinci turda Ukraynalı rakibi Kyrylo Kovdria’yı 2-0 yenerek adını son 8’e yazdırdı. Çeyrek finalde Sloven Rakibi Domen Molj’u 2-0 yenen Kaan Yelaldı, yarı finalde ise İspanyol rakibi Ivan Parra Escolar’a hakem kararı ile yenilerek Avrupa üçüncülüğü elde etti.

“Gurur duyduk”

Kaan Yelaldı’nın henüz 16 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarının altına imza attığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Çetin Tül, “Sporcumuz Kaan, gelişimi en üst düzey yaşayan sporcularımızdan birisi. Kendinden yaşça büyük sporculara karşı inanılmaz bir mücadele örneği sergiledi. Bu ivmesini devam ettirdiği sürece adından sıkça bahsettireceğinden eminiz” dedi.

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