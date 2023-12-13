Ankara kulisi! Erdoğan kapıları kapatıp Ankara teşkilatına sordu! Mansur Yavaş'ın karşısına kim aday olsun!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara İl yöneticileri, milletvekilleri ve mevcut belediye başkanlarıyla Genel Merkez'de kapalı kapılar ardından bir toplantı yaptı. Toplantıya katılanlardan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçeler için 3'er aday ismini yazıp zarflara koymaları istendi. Ankara teşkilatının tercihlerini Erdoğan görecek. Öte yandan Ankara'da 3 ilçede MHP adayı desteklenecek..

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AK Parti, mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında çalışmalarına başlayan Aday Belirleme Üst Komisyonu Ankara için harekete geçti. Parti genel merkezinde yaklaşık 6 saat süren toplantıda Erdoğan, temayül yoklamalarından anket çalışmalarına kadar yapılan tüm analizleri değerlendirdi.

İl başkanı, vekiller ve belediye başkanları...

Yerel yönetimler, seçim işleri ve teşkilat başkanlığı tarafından kurulan komisyonun hazırladığı listeler üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Erdoğan'ın, Ankara İl başkanı, Ankara milletvekilleri ve mevcut ilçe belediye başkanları ile yaptığı toplantıda, Ankara ekibine "Adayları açıklayınca kazanmak için birlikte çok çalışacağız" şeklinde talimat verdiği öğrenildi.

Vekil ve başkanlardan 3'er isim istendi

Ankara zirvesinde Erdoğan, mevcut ilçe belediye başkanları ve Ankara milletvekillerini parti genel merkezine davet etti. Ankara'ya özel temayül yoklaması yapıldı. Erdoğan, vekiller ve belediye başkanlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçeler için 3'er aday isim önerisi istedi.

Kapalı zarfta teslim ettiler

Dağıtılan zarflara başkan ve vekiller aday olmasını istedikleri isimleri yazıp Erdoğan'a teslim etti. Toplantı kapsamında başkan ve milletvekilleri yerel seçimlerle ilgili görüşlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Mevcut başkanların yüzde 50'si değişecek

Yapılan çalışmalara göre AKP'nin Ankara mevcut ilçe belediye başkanlarında yüzde 50 değişime gidilecek.