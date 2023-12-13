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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina'dan Halil Umut Meler'e destek

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Collina'dan Halil Umut Meler'e destek

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e destek verdi.

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Collina, yaptığı açıklamada, Halil Umut Meler'i sahada defalarca gördüğünü ve Arjantin'de düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Ankara'da yaşadıklarını hak etmedi." ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğradığı sırada Meler'in görevini yaptığını kaydeden Collina, "Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki morluk görüntüleri korkunç." dedi.

Dünya genelinde alt liglerde medyaya yansımayan olaylarda binlerce hakemin sözlü ya da fiziksel tacize uğramasın da dehşet verici olduğuna dikkati çeken İtalyan spor adamı, şunları kaydetti:

"Onlar bilinmiyor. Bunların büyük çoğunluğu kariyerlerinin başındaki genç hakemler. Geçen ay Londra'da 'hakemlere yönelik şiddet, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun geleceğine mal olabilecek bir kanser olduğunu' söyledim. Verdiği karar yanlış bile olsa bir hakem dövülemez. Bir penaltı atışı yüzünden arabası bombalanamaz ya da ateşe verilemez. Maalesef bu bir abartı değil çünkü bazı ülkelerde bunlar nadiren de olsa yaşanıyor."

Eski bir hakem olarak Halil Umut Meler'e verdiği destek için FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da teşekkür eden Collina, "çok geç olmadan, kanser futbolu öldürmeden harekete geçme" çağrısında bulundu.

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