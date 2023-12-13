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Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmez lezzeti, soğan kebabı yoğun ilgi görüyor

Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmez lezzeti, soğan kebabı yoğun ilgi görüyor

Gaziantep’in eşsiz kış lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, lezzetinin yanı sıra kış aylarında doğal antibiyotik olduğu ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı.

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UNESCO tarafından gastronomi kenti seçilen Gaziantep'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Özellikle gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber kentteki kebapçılarda pişirilmeye başlandı. İçerisinde bulundurduğu soğan, baharat, kuzu eti ve nar pekmeziyle adeta şifa deposu olan soğan kebabı gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırdığı için kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mutfak Sanatları Merkezi Ünlü Şefi Doğa Çitçi, soğan kebabının yapılışı hakkında bilgi verdi. Çitçi, soğan kebabının kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu söyledi.

“Gaziantep’te mevsimsel kebaplar olur”

Gastronomi kenti Gaziantep’te kebapların mevsimine göre yapıldığını ifade eden Çiftçi, “Gaziantep’te mevsimsel kebaplar olur. Kış ayına geldiğimizde ise soğan kebabı olur. Evlerde ve lokantalarda yapılan kebapların biridir. Bugün size şişte yapılan soğan kebabını yaptık. Bilindiği üzere soğan kebabı doğal bir antibiyotik. Bu yüzden kış aylarında Gaziantep’te yapılan bir lezzettir. Gaziantep dışarıdan kebap şehri gibi gözükür ama Gaziantep’te önemli şeylerden bir tanesi mevsimsel kebapların olmasıdır. Şu an soğan kebabı zamanı. Birkaç ay sonra sarımsak kebabı yapımına başlarız” dedi.

“Meşe odununda pişen soğan kebabı çok lezzetlidir”

Meşe odununda pişen soğan kebabının lezzetine eşsiz olmadığını belirten Çiftçi, “Meşe odununda ızgarada pişen soğan kebabının tadı çok lezzetlidir. Evlerde tepsilerde yapılan soğan kebabının yanı sıra şişe dizilmiş halde meşe ateşinde pişen soğan kebabına talep çok fazladır” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’daki lokantalarda da soğan kebabı yapılır”

Kış aylarının başlamasıyla soğan kebabının İstanbul’da ki lokantalarda da yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, “Gaziantep dışında kış aylarına girildiğinde İstanbul’da ki lokantalarda da soğan kebabı yapılır. Bunun sebebi ise talebin çok olmasıdır. İnsanalar artık standart kebaplar yemek istemiyorlar. Farklı kebapların tadına bakmak istiyorlar. Farklı deneyimler yapmak isteyen vatandaşların tercihi genellikle soğan kebabıdır” dedi.

“Yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgi odağı oluyor”

Yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirlerin ilgi odağının soğan kebabı olduğunu söyleyen Çiftçi, “Soğan kebabı gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgi odağı oluyor. Soğanın kebap olacağını düşünemiyorlar. Bilmeyen insanlar için ve özellikle yabancı turist için enteresan bir yemek oluyor. Soğan ile etin birleşmesi onun ızgarada pişmesi, tuz, karabiber, nar ekşisi sosuyla birleşmesi ve bir süre üstü kapalı bir şekilde de pişirilmesi eşsiz bir lezzet oluşmasını sağlıyor. Bu nedenle misafirlerin vazgeçemediği tatlardan bir yemek haline geliyor” diye konuştu.

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