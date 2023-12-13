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Özgür Özel Hasan Bitmez'in tedavi gördüğü hastaneye geldi! İşte Saadet Partili vekilin son durumu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bitmez'in tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi. Özel, hastanede tedavisi devam eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'den iyi bir haber beklediğini belirterek, "Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan mutlaka ders almak gerekiyor." dedi.

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CHP lideri Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile geldiği Bilkent Şehir Hastanesi'nde, dün TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan, Saadet Partisi yetkililerinden ve yakınlarından bilgi aldı.

Herkesin çok üzgün olduğunu ifade eden Özel, "Dün ben İstanbul'da olduğum sırada Grup Başkanvekilimiz durumdan haberdar etti. Hasan Bitmez, bizim ilk günden beri Meclise geldiği ilk günden beri iki grup arasında da köprü olmuş, çok çalışkan sürekli odamıza, grubumuza gelen, giden, partisi için ve Kocaeli'nin sorunlarını dile getirmek için üstün gayret gösteren, çok samimi, çok gayretli bir siyasetçi." diye konuştu.

Özel, Meclis kürsüsünde böyle bir şeyin yaşanmış olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Siyasetin bir kısmı müzakere, bir kısmı münakaşa ama her türlü sağlık durumunu, her türlü riski değerlendirmek gerekiyor ve sağlıktan daha önemli hiçbir şeyin olmadığı ortada. Bugün Meclisteki herkesin yüreği ağzında, Hasan Bitmez büyüğümüzden bir iyi haber bekliyorlar. Bu üzüntülerden, bu sıkıntılardan mutlaka ders almak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte durumu yakından takip edeceğiz. Ailesine, değerli eşine, kıymetli babasına söylediğim gibi, emin ellerdeler. Yapılabilecek her şey yapılıyor. Biz de hep birlikte dua ediyoruz."

"Hayati riski devam ediyor"

Ankara Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özatik, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin sorular üzerine, "Halen aynı yüksek hayati riski devam ediyor, maalesef. Gerekli müdahaleler devam ediyor. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla şu anda dolaşımını, solunumu sağlayabiliyoruz." dedi.

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