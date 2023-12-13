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Akif Beki 'Faruk Koca'yı yakından tanıyorum' deyip anlattı

Akif Beki 'Faruk Koca'yı yakından tanıyorum' deyip anlattı

Yazar Akif Beki, hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında şaşkınlığını gizleyemedi. Yakından tanıdığını söylediği Koca'yı "sakin" ve "mülayim" biri olarak niteleyen Beki, "Gerekli dersleri çıkarırken aslında şiddete meyilli, saldırgan olmayan birini hangi iklimin bu hale getirdiğini de gözden kaçırmayalım" dedi.

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Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, konuşulmaya devam ediyor.

Sadece Türkiye değil dünya basının da manşetlerine taşınan saldırıya ilişkin çarpıcı bir değerlendirme Karar yazarı Akif Beki'den geldi.

Başbakan Erdoğan'ın 2005-2009 arasında basın danışmanlığı yapan Beki, o dönemde tanıdığı ismi "Faruk Koca'ya ne oldu böyle?" başlıklı yazısında böyle anlattı:

"Ama tanıdığım Faruk Koca, bu değildi"

"Uzun zamandır görüşmesek de yakından tanırım, Keçiören Subayevleri'nde komşuluk ve dostluk ettim. Erdoğan, Başbakan olup kiracı geldiğinde ben Faruk Koca'nın yaptığı o binada oturuyordum. Bir yılı geçmişti sanırım taşınalı, topraktan daire almıştım. Ama tanıdığım Faruk Koca, bu değildi. Bu, yani Rizespor maçının bitiminde bir hışımla sahaya dalıp hakeme yumruk sallayan Ankaragücü Başkanı. Nasıl biri olduğunu net hatırlıyorum. O Faruk Koca gitmiş, başkası gelmiş sanki."

"Hangi iklimin bu hale getirdiğini de gözden kaçırmayalım"

Sürecin ve tepkilerin olması gerektiği gibi olduğunu aktaran Beki, "Yine de şaşırmamı engellemiyor. Tanıdığım, bildiğim Faruk Koca'ya ne olmuş böyle, diye üzülmekten kendimi alamıyorum." ifadelerine yer verdi. Beki, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Bunu ona, aradan geçen yıllar yapmış olamaz. Uzun süre güç kullanmakla, futbol fanatizmiyle ilgisi olsa gerek. Sakin, mülayim biriydi. Ne ara kavgacı, çabuk parlayan, kendini kaybedecek kadar fanatik birine dönüştü? Dönüştüğü şeyi aynada gördüğünde kendisinin de seveceğini hiç sanmam. Gerekli dersleri çıkarırken aslında şiddete meyilli, saldırgan olmayan birini hangi iklimin bu hale getirdiğini de gözden kaçırmayalım. Hakem Meler başta olmak üzere, tüm futbol camiasına geçmiş olsun. Umarım son olur, bir daha yaşanmaz."

Akif Beki'nin yazısının tamamı

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