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İşte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an

İşte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an

Kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak öldüren Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un olay yerinde çekilen videosu ortaya çıktı. Yunus Emre Göçer'in 2 çocuk annesi eşi yetkililere seslenerek kendilerine sahip çıkılmasını istedi.

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Fatih'te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un olay yerinde çekilen videosu ortaya çıktı.

Kaza yerinde telefonla görüşme yapan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un hem olay yerinden hem ülkeden kaçmayı başarması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ne olmuştu?

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı elçilik otomobili, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde motokurye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in yaralandığı ve sonrasında 6 Aralık’ta vefat etmesiyle ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ile sosyal medyada yer alan ve polis memurları tarafından eşinin aranarak Göçer’in intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

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