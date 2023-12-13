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İzmir'de 'Seçil Erzan' vakası! Muhasebeci Betül, 100 milyonluk vurgun yapıp ortadan kayboldu

İzmir'de 'Seçil Erzan' vakası! Muhasebeci Betül, 100 milyonluk vurgun yapıp ortadan kayboldu

Seçil Erzan'ın yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmasının yankıları sürerken, benzer bir haber bu kez İzmir'den geldi. Tire ilçesinde iddiaya göre kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan Betül K. vatandaşlardan topladığı paralarla ortadan kayboldu. Betül K.'ın yaklaşık 100 milyon TL vurgun yaptığı belirtiliyor.

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Yüksek karlı fon vaadiyle ünlü futbolcu ve iş insanlarını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerdir konuşulan dolandırıcılık olayının bir benzeri ise bu kez İzmir'de yaşandı. Tire ilçesinde, iddiaya göre kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan ve yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para alan Betül K., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başladı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; ilk süreçte vatandaşlar para kazanırken Betül K. ise adeta örümcek ağı gibi ördüğü sistemimi olabildiğince büyüttü. Dolandırılan vatandaşların iddiasına göre Betül K., son iki yılda kademe kademe ödeme yapmayı durdurdu.

Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül K. ortalıktan kaybolunca vatandaşlar soluğu adliyede aldı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Betül K.'ya teslim ettiği kaydedildi.

Çok sayıda vatandaşın ise kimliklerinin açığa çıkmaması adına çekingen davrandıkları ve şikayetçi olmadıkları aktarıldı.

Eski eşi devlet hastanesinde temizlik çalışanı olan Betül K.'nın ilçeyi terk ettiği öğrenilirken, sosyal medya hesaplarını da kapattığı iddia edildi.

Öte yandan, Betül K.'nın Tire'den ayrılmadan hemen önce çay ocağı işleten bir kadının parasını borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı ve bu parayı da sahibine geri ödemeyerek ortadan kaybolduğu bildirildi.

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