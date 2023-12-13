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İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Kura çekimi ne zaman?

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Kura çekimi ne zaman?

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray'ın rakibi, grubunu ikinci bitiren bir ekip olacak ve 18 Aralık'ta çekilecek kura ile belli olacak. İşte sarı-kırmızılı takımı bekleyen muhtemel rakipler...

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Dün akşam deplasmanda Kopenhag'a yenilerek Devler Ligi macerasını tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Maçlar şubatta

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak.

İşte Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

A GRUBU: West Ham United/ Freiburg
B GRUBU: Marsilya/ Brighton
C GRUBU: Real Betis/ Rangers/ Sparta Prag
D GRUBU: Sporting Lizbon
E GRUBU: Touolouse/ Union Saint-Gilloise
F GRUBU: Rennes/ Villarreal
G GRUBU: Slavia Prag/ Roma
H GRUBU: Karabağ/ Molde

14 Aralık'ta netleşecek

Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.

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