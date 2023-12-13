Galatasaray'ın mağlup olmasının nedenini Rıdvan Dilmen açıkladı: Devre arasında fark ettim

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar grubu 5 puanla 3. sırada tamamladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın mağlubiyetinin nedenini açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray, grubunu 3. bitirdi. Sarı-kırmızılıların bu mağlubiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen mağlubiyeti Okan Buruk'a bağladı.

Sözlerine Okan Buruk'tan başlayan Rıdvan Dilmen, "Ben devre arasında ilk defa hesap kitap yapan bir Okan Buruk gördüm. Bugüne kadar kaç tane maç oynadı Galatasaray... Hiçbirinde böyle hesaplar yaptığını görmemiştim. Maça kendisini veremedi." dedi.

Oyuncu tercihlerini eleştiren Rıdvan Dilmen, "Hakim Ziyech mesela neden oynamadı? Bence taraftarların ilk önce bunu sorması gerekiyor. Hakim Ziyech bence oynamalıydı. Kadro tercihi dolayısıyla Okan Buruk'u eleştiriyorum." açıklamasını yaptı.