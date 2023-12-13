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Karısıyla mesajlaştığını iddia ettiği bakkalı öldürdü! Kaçtı ama kurtulamadı...

Karısıyla mesajlaştığını iddia ettiği bakkalı öldürdü! Kaçtı ama kurtulamadı...

Uşak'ın Eşme ilçesinde, bakkalın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı A.K., Rıdvan Sosa ile eşiyle mesajlaşmalarını gördüğünü, konuşmak için iş yerine gittiğinde aralarında kavga çıktığını iddia etti.

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Uşak'ın Eşme ilçesinde bakkal dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelinin Suriye uyruklu A.K. (29) olduğu belirlendi. Motosikletle olay yerinden kaçan A.K'nin, Denizli'ye gittiğini belirleyen ekipler, zanlının saklandığı adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, Uşak'a getirildi.

Karımla mesajlaşmalarını gördüm

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.K'nin, ifadesinde, maktulün, eşiyle mesajlaşmalarını gördüğünü, konuşmak için iş yerine gittiğinde aralarında kavga çıktığını ve yaşanan arbede sırasında bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Müşteriler bakkalı yerde kanlar içinde bulmuştu

İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'nde önceki gün bakkala alışveriş için gelenler, dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın (38) yaralı halde yerde yattığını görmüş, bıçaklandığı belirlenen Sosa, kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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