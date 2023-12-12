BIST 7.749
DOLAR 29,01
EURO 31,35
ALTIN 1.845,09
HABER /  GÜNCEL

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu açıkladı.

Abone ol

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."​​​​​​​

Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti
Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti
Sudan: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
Sudan: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı
İsrail'in Gazze'de 67 gün içinde şehit ettiği çocuk sayısı
İsrail'in Gazze'de 67 gün içinde şehit ettiği çocuk sayısı
Uğur Dündar, iddiaları yalanladı: Ali Koç'a yapılan haksız, yanlış
Uğur Dündar, iddiaları yalanladı: Ali Koç'a yapılan haksız, yanlış
Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı
Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı
Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar
Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar
İsrail ve ABD birbirine girdi! Netanyahu resti çekti! Biden'dan sert açıklama
İsrail ve ABD birbirine girdi! Netanyahu resti çekti! Biden'dan sert açıklama
İsrail kanadından Gazze itirafı: Saldırılar bitecek!
İsrail kanadından Gazze itirafı: Saldırılar bitecek!
Ticaret Bakanlığı: Kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceği haberleri gerçek dışı
Ticaret Bakanlığı: Kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceği haberleri gerçek dışı
Kopenhag - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Kopenhag - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)