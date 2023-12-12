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Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı

Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili açıkladı.

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Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, gelecek yıl Adana'da gerçekleştirilecek.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in Adana'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar: Teknofest 2024 Adana'da

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin X'te yaptığı paylaşımda, "Uzaklarda arama. TEKNOFEST 2024 Adana'da. Detaylı bilgi için TEKNOFEST sosyal medya hesaplarını takipte kalın." ifadesini kullandı.

2023'ün en popüler aramalarından biri oldu

Bayraktar, TEKNOFEST'in "2023'ün en popüler aramalarından biri "TEKNOFEST nerede?" sorusu oldu? Peki "TEKNOFEST 2024 nerede?" paylaşımına yanıt vermiş oldu.

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