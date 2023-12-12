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Antalya'da tartıştığı annesini öldürmüştü! Sanığın meğer...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da tartıştığı annesini öldürmüştü! Sanığın meğer...

Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.

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Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Emre T, yakınları ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanık, tedavisinin sürdüğünü, süreçte kendisini iyi hissettiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen İ.T. ise kardeşinin 20 yıldır bipolar bozukluk rahatsızlığının olduğunu, son 1 yıldır da rahatsızlığının arttığını anlatarak şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yunus Emre T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilip şizofreni teşhisi konulduğunu belirtti, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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