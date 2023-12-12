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İYİ Parti’de Salim Ensarioğlu disipline sevk edildi

İYİ Parti’de Salim Ensarioğlu disipline sevk edildi

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle disipline sevk etti. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu’nun disipline sevk edildiğini duyurdu

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İYİ Parti, Salim Ensarioğlu’nu disipline sevk etti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ensarioğlu’nun disipline sevk edildiğini duyurdu.

Zorlu, Ensarioğlu'nun "İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan açıklamalarının asla kabul etmediklerini" dile getirdi.

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