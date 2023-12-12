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Kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fatih Erbakan'ı kabul edecek...

Kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fatih Erbakan'ı kabul edecek...

31 Mart seçim hazırlıklarının görüşüldüğü AK Parti MKYK toplantısı devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 17:00'de seçilere kendi adaylarıyla katılmaya azırlanan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüşecek.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı saat 17.00'de kabul edecek. Yeniden Refah Partisi kanadından yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacakları yolunda açıklamalar geliyordu. 

Görüşme haberinin , AK Parti'nin seçim hazırlıklarının konuşulduğu MKYK toplantısı sırasında duyurulması dikkat çekti. 

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