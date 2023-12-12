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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, hakem Meler'e yönelik saldırıyı kınadı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, hakem Meler'e yönelik saldırıyı kınadı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin, "Hakemlik kurumunu daima yüksekte tutmamız lazım. Hakemler bizim baş tacımızdır. O nedenle bu insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz." dedi.

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Perinçek, partisinin Beyoğlu'ndaki İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakem Meler'e saldırının tüm sporseverleri derinden etkilediğini kaydeden Perinçek, "Hakemlik kurumunu daima yüksekte tutmamız lazım. Hakemler bizim baş tacımızdır. O nedenle bu insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz." diye konuştu.

Perinçek, saldırının spor kültürünün yanı sıra Türk gelenek ve göreneklerine de aykırı olduğunu belirterek, sahalarda şiddet yerine centilmenliğin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Hakem Meler'in sahaları bırakmaması gerektiğini ifade eden Perinçek, "Öncelikle sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Değerli ve saygın bir hakemimizdir. Bu insanlık dışı saldırıdan sonra kesinlikle mesleğini bırakması doğru değil. Bu, sporu bozmak isteyenler için ödül olur. Şerefle başı dik olarak geri dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Perinçek, sahalarda şiddet olaylarının son bulması, centilmenliğin sağlanması için teknik direktör ve seyircilerin de dikkatli olması gerektiğini anlattı.

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